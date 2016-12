POLITI I tirsdags klokken 12.10 standsede politiet ved et rutinetjek en 22-årig fra Tjele, da han kom kørende på Viborgvej ved Frederiks.

Det viste sig, at den 22-årige blev testet positiv for hash, og han blev derfor taget med på stationen for at få taget en blodprøve.

Samtidig kunne man også konstatere, at manden ikke have noget kørekort.