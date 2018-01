Har Midtjyllands Lufthavn nogen fremtid?

Knud Gaarn-Larsen skrev et bekymret læserbrev den 24/1, omkring fremtiden for Midtjyllands Lufthavn. Jeg tror desværre nok at han har fat i noget vigtigt og bekymrende.

Hvis man ser rundt om i verden, så har især indenrigs flyruter med en afstand af 300-400 km gennem de sidste 25 år tabt mange passagerer, og i nogle tilfælde blevet helt lukket.

Det kan ses i Sverige hvor tilsvarende kortere ruter fra Stockholm til blandt andet Sundsvall, Karlstad og Jönköping, er skrumpet kraftigt ind. Det samme sker for eksempel mellem London - Manchester, Paris -Lyon, Madrid Barcelona, og New York - Washington/Boston. Den jordbundne trafik bliver mere og mere effektiv og tager over. Disse ruter har alle nogenlunde samme længde som Midtjylland til København.

Udviklingen i Danmark har heller ikke stået stille. Før Storebæltsbroen var rejsetiden med bil eller tog cirka 5-6 timer. I dag tager samme tur kun lige over tre timer, og når København-Ringsted banen bliver åbnet er man nok under 3 timer. Sideløbende er der kommet billige og effektive buslinjer. Motorvejene udvides løbende. Flaskehalsene ved Vejle og på Køgebugt motorvejen er minimeret, så trafikken flyder bedre og hurtigere. Mere udvikling er på vej i form af markante forbedringer af banedriften, udbygning af motorvejen over Fyn, konkurrence på busruterne.

Jeg mener derfor, at det er på høje tid at politikerne i bestyrelsen, finder ud af hvad man egentlig vil med Midtjyllands Lufthavn. Det oprindelige formål i andelskontrakten fra 1965 var at skabe en flyrute Karup-København og sikre de nødvendige anlæg på landjorden herfor. Bestyrelsen har ikke vist nye visioner og mål. Bestyrelsen udtaler kun et meget generelt ønske om at komme op på de højere passagertal fra før. Det kan et interesseret flyselskab ikke bruge til ret meget.

Det er bekymrende at se at lufthavnens stort opslåede arbejde med at finde et nyt navn, på trods af enorm presseomtale på landsplan, ikke har kunnet bevare passagertallet. Heller ikke DATs mange sjove TV-spots eller den pågående reklamekampagne for dansk indenrigsflyvning har fået kurven til at vende. Jeg tror ikke at man kan give prisniveauet i Københavns lufthavn, lukningen af den gamle Indenrigsgård og tilskuddet til pensionister og studerende til busserne, hele skylden for nedgangen.

Det er lidt interessant, at notere at de ni ejer kommuner i Midt- og Vestjylland hver for sig er kendte for at arbejde for skabe gode muligheder for lokalt erhverv, turisme og tiltrække sig udflyttede statslige arbejdspladser og andre aktiviteter. Men når det kommer til at drive den fælles lufthavn, så kan man åbenbart ikke skabe et fælles fodslaw om langsigtede mål og en udviklingsplan. Lufthavnen er kun perifert nævnt i de lokale kommuneplaner. Ser man på nogle andre lufthavne som Esbjerg og Sønderborg, så er deres lufthavne en tydelig del af kommunens hele udviklingsstrategi og der er skabt andre støttende aktiviteter i lufthavnene. Måske er Midtjyllands Lufthavns hæmsko at der stadig er så mange mellemstore byer der er ejere på lige vilkår, men med lidt forskellige agendaer. Der mangler et fyrtårn, der siger: Vi skal den vej!.

Ifølge pressen, så er lufthavnens forventede underskud i 2017 på 4-5 millioner kroner. Et underskud som skal dækkes af ejer kommunerne. Hvis udviklingen skal vendes så resultatet går i nul, så betyder det, at der skal omkring 70-75.000 nye passagerer ind og ud af lufthavnen hvert år. Det tror jeg ikke er realistisk med kun en enkelt til København plus lidt marginalt charter, selv ikke på sigt.

Jeg tror det er nødvendigt for den nye bestyrelse snarest at formulere en helt ny vision, strategi og udviklingsplan for Midtjyllands Lufthavn. Hvis ikke, så vil det nok forblive en lufthavn med langsomt synkende passagertal på en enkelt rute og et stadig højere bidrag fra skattebetalerne.