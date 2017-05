Har jeg råd til en tilbygning?

HUS-HAVE For nogen er det teenageren, der larmer for meget. For andre er det drømmen om en ny pejsestue eller et samtalekøkken, eller at hjemmekontoret kommer i ordentlige rammer.

Vi har mange grunde til at bygge om og bygge til, og ofte er tilbygninger både arkitektonisk og funktionelt nogle af husets bedste kvadratmeter.

Men det kan også være nogle af de dyreste.

Der er naturligvis stor forskel på, om man tilbygger et par børneværelser eller et nyt køkken, men i begge tilfælde skal man forvente, at kvadratmeterprisen på en tilbygning er blandt de dyreste, du har i huset.

Den første tilbyggede kvadratmeter er nemlig altid den dyreste, for med den følger udgifter til tegninger, rådgivning og meget andet. I snit skal man regne med, at en tilbygning i den billige ende eksempelvis et par værelser til børnene koster mellem 15.000 kroner og 18.000 kroner per kvadratmeter, mens en pejsestue eller forældreafdeling med bad hurtigt kan koste fra 25.000 kroner per kvadratmeter og opefter, fordi valget af materialer og antallet af fagspecialer involveret i byggeriet stiger.