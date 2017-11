Har du type 2-diabetes?

Karup Uden behandling er diabetes også kaldet sukkersyge livsfarlig, og derfor opfordrer Diabetesforeningen alle til at lade sig teste.

I Viborg Kommune går 1102 personer rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 5512 skønnes at være på vej til at udvikle sygdommen.

Type 2-diabetes udvikler sig typisk så langsomt, at mange ikke mærker det. Hvis man går rundt for længe med ubehandlet diabetes, forøges risikoen for at få alvorlige følgesygdomme som blodpropper, blindhed, nyresvigt og fodsår, som i værste tilfælde kan ende med amputation.

Type 2-diabetes er i voldsom vækst, og om kun 13 år vil 430.000 danskere have sygdommen. Allerede nu er der 60.000 danskere, der har sygdommen uden at vide det. Det er alvorligt, for uden behandling er type 2-diabetes livsfarlig, siger Diabetesforeningens administrerende direktør Henrik Nedergaard.

På Verdens Diabetesdag sidste år fik 4 ud af 10 testede personer besked på at gå til lægen, fordi de havde høj eller meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes. Den høje risiko er overraskende for mange, fordi de færreste kender risikofaktorerne for eksempel, at type 2-diabetes er arvelig, og at risikoen stiger med alderen.

På Verdens Diabetesdag er der arrangementer fordelt over hele landet også på Karup Apotek, hvor alle kan få testet deres risiko. Få vejledning om type 2-diabetes og find ud af, hvordan man forebygger, og hvordan man lever godt med sygdommen. Risikotesten kan også findes på www.diabetes.dk/testdigselv