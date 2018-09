Har du ideen? Så har LAG støtten

Det er ikke kun i Danmark, at der er en tendens til, at folk flytter til byerne. Flytningen fra land til by sker over hele Europa, og det efterlader mange afblomstrede landdistrikter. Derfor samarbejder den EU og Erhvervsstyrelsen om at støtte projekter, der kan sikre udvikling og innovation i lokalsamfundene. Det sker blandt andet ved at tildele tilskudsmidler til relevante projekter for eksempel gennem LAG-midlerne. LAG står for De Lokale Aktionsgrupper, og de blev oprettet i 2007 for at skabe liv på landet.

LAG har i perioden 2014 til 2020 etableret 26 forskellige aktionsgrupper, som dækker over 56 kommuner og 27 småøer over hele landet. Fraset hovedstaden og et bredt område nord og vest herfor; de større byer som Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og trekantområdet er der stort set LAG-aktionsgrupper over resten af landet. Du kan se kortet på livogland.dk og finde din lokale aktionsgruppe.

LAG giver dig og dit projekt mulighed for at få den støtte, der skal til for at få flyvehøjde. Hver lokal aktionsgruppe får stillet midler til rådighed, og det er ønsket fra Erhvervsstyrelsen og EU, at midlerne bruges til at give borgere, foreninger og virksomheder i landdistrikter bedre mulighed for at påvirke den lokale udvikling.

Har du et godt projekt eller en god ide, der kan skabe liv på landet, så er der mulighed for at hente støttekroner.