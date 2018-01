Har du brug for praktisk hjælp, og vil du samtidig støtte Danmarksindsamlingen?

Konceptet går helt simpelt ud på, at hvis nogle har et stykke arbejde, som de godt kunne bruge lidt hjælp til, så vil Viborg Ungdomsskoles elever gerne donere deres arbejdskraft.

Det er helt og aldeles op til arbejdsgiveren at bestemme, hvor meget de vil belønne arbejdet med. Belønningen vil gå ubeskåret til Danmarks Indsamlingen den 3. februar 2018. I år er temaet HJÆLP BØRN UDEN HJEM, og det har eleverne på Viborg Ungdomsskole tænkt sig at gøre en indsats for at støtte. De kan tilbyde hjælp i op til 6 timer pr. elev.

Anders Mølgaard fra Viborg Ungdomsskole foreslår blandt andet, at eleverne kan hjælpe med havearbejde, flyttearbejde, rengøring eller vinduespudsning blot for at nævne nogle få eksempler.

Hvis du vil byde ind med et stykke arbejde, kan du kontakte lærer Anders Mølbak fra Viborg Ungdomsskole på mail ande430i@viborgskoler.dk