Har arbejdet 40 år hos Guldhammer

JUBILÆUM Han var 17 år gammel, kom lige fra skolen og ankom på knallert. Og han er her stadig.

Bent Jensen, der privat er bosat i Vroue, kan nu fejre 40 års ansættelse hos Guldhammer i Sdr. Resen. Bent startede i sommerferien efter skolen som arbejdsdreng hos Guldhammer - og kom så i lære som landbrugs- og bygningssmed samme sted:

- Og så fortsatte det bare efter jeg var udlært.

- Jeg har aldrig haft lyst til andet. Det har været en god og meget alsidig arbejdsplads. Jeg kan godt lide, at arbejdet ikke er ensformigt. Og så kommer man jo til at kende kunderne ret godt, siger Bent Jensen, der meget af tiden er på farten og kører rundt og servicerer med reparationer.

I starten var det mest landmænd. der var kunder. Nu er det alle mulige typer virksomheder - med alle typer jobs til følge for Bent Jensen.

Kunderne ringer tit direkte til Bent. De ved, at det er ham, de skal have fat på.

Virksomheden Guldhammer har været igennem meget udvikling siden Bent startede. Men Bent har hele tiden været glad for at følge med udviklingen og indrette sig efter nye tider. Han har aldrig været træt af at stå op og gå på arbejde - og har heller ikke nogen umiddelbart plan om at stoppe:

- Jeg er 57 år nu. Og jeg satser på at blive ved så længe, at helbredet kan klare det. Hvad skulle jeg ellers lave, siger han med et smil.

Hos kollegerne i frokost-stuen spørger vi om, hvordan Bent Jensen er som kollega.

- Han er en rigtig god kollega. Han er faglig dygtig og utrolig ærekær omkring sit arbejde. Han hader, hvis der er noget, han ikke kan lave. Så bliver han ved så længe, at han finder en løsning på det. Det er ikke bare et arbejde for ham - han sætter stor ære i det. Han er pligtopfyldende og engageret og aldrig bange for at lære nyt.

- Man kan vel godt sige, at det er en livsstil for Bent. Han kommer, når folk ringer efter ham. Uanset hvad klokken er. Og da han var yngre, var han næsten ikke til at gå på ferie. Det går dog bedre nu, siger kollegerne og chefen samstemmende.

Bent Jensen er født ikke langt fra Sdr. Resen. Hans far var landmand - og Bent startede allerede tidligt med at skrue på maskinerne, så deraf kom interessen for at arbejde med det.

I øvrigt har Bents bror været ansat hos Guldhammer i 37 år, mens flere andre har været ansat over 20 år. Så det er ikke lige et sted, hvor folk render af pinden.

Jubilæet for Bent Jensen bliver fejret med en reception i Sdr. Resen Forsamlingshus fredag den 25. august.