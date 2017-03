Han har tag på taget

MESSE Michael Omme startede selvstændigt tømrerfirma i 2012. Det skete seks år efter, at han var udlært.

Michael Omme startede altså på et tidspunkt, hvor krisen for alvor kradsede.

- Det kunne man godt mærke. Der var noget stille i starten, fortæller tømreren fra Frederiks, der opererer i det meste af det midtjyske.

I øjeblikket er han sammen med en lærling i gang med at lægge tag på i en ejendom i Viborg.

På spørgsmålet om der er noget speciale i tømrervirksomheden, kommer svaret da også prompte.

- Tag!

Men ellers er firmaet leveringsdygtig i alle former for almindeligt tømrer-arbejde.

Efter en temmelig stille start kan Michael Omme godt mærke, at der er ved at være gang i den igen. Her er byggeriet som branche jo som regel et udmærket termometer, når man skal måle, hvordan samfunds-økonomien har det.

- Vi har heldigvis nok at se til, siger Michael Omme, der deltager i messen for at vise flaget eller rettere tagstenene.