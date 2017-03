Høringssvar på kommuneplan over Karup sendt til Viborg Kommune

KOMMUNEPLANLÆGNING I Uge-Avisen Karup, uge 8, blev Viborg Kommunes forslag til en revideret kommuneplan 2013-2015 beskrevet med tekst og fotos over blandt andet Karup by.

Den 14. marts blev der afholdt møde om forslag til den reviderede kommuneplan i Karup Kultur- & Forsamlingshus. Her deltog Jens Jørgen Jeppesen, som repræsentant for Karup Handelsforening og Onsdagsklubben, Pia Dohn og Martin Ditlevsen fra Karup Kultur- & Forsamlingshus, Flemming Andersen fra Karup Borger- & Håndværkerforening, Peter Skovmos Nielsen fra Viborg Landsbysammenslutning og jeg fra Ugeavisen.

Kommunens forslag til revidering af kommuneplan over Karup by blev gennemgået. Vi blev enige om, at der udfærdiges et høringssvar til kommunen ud for nedenstående.

Det blev bemærket, at Børnehaven Solstrålen og den ny-planlagte Alhedesti er placeret forkert på kommunekortet. Desuden mangles en placering af Karup Bibliotek og Karup Kultur- & Forsamlingshus på kortet. Udvidelsen af Revas står under øvrige tiltag, selv om den for længst er afsluttet, med mindre der er planer om endnu en udvidelse.

I kommunens afsnit om Byens udvikling angives: Det beregnede arealbehov viser, at der ikke er behov for nyt areal til hverken boliger eller erhverv i planperioden. Den netop udsendte høring vedrørende Karup Kartoffelmelsfabrik viser, at ovenstående er ukorrekt. Se avisen side 8.

Følgende tiltag på øget anvendelse af de grønne områder ved Åresvad Å ønskes tilføjet kommuneplanen:

- En ny sti fra den i forvejen planlagte nord-sydgående sti ved Åbakkevej til Elbakken, Gl. Banevej og Aarestrupvej. Stien skal placeres nord for Åresvad Å.

- En ny sti fra den i forvejen planlagte nord-sydgående sti ved Åbakkevej til Vallerbækvej. Stien skal placeres syd for Åresvad Å.

- En ny sti langs sydsiden af Aarestrupvej fra Alhedestien til Aarestrupvej 122.

Arbejdet med en overordnet grøn struktur for Karup Å bør udvides til hele området omkring Karup, herunder afsætte områder til skovrejsning. Det foreslås, at der etableres hjerteruter i området mellem Årestrupvej og Alhedestien.

Følgende tiltag på bygningsområdet ønskes tilføjet kommuneplanen:

- Det skal tilstræbes at fremme byggeriet af tæt, lav bebyggelse nær indkøbsmuligheder i centrum. Enten ved sanering af eksisterende bygninger eller anden anvendelse af Foderstoffens grund.

- Det skal tilstræbes at maksimere anvendelsen af den gamle stationsbygning til offentlige formål. Bygningen er ikonisk og har en central placering og rolle i byfornyelsesprojektet.