Højt kulturelt aktivitetsniveau i Karup

Nu kan vi igen se tilbage på en uge med mange- og gode kulturelle aktiviteter i Karup. Aktiviteter i regi af kirken, biblioteket/forsamlingshuset og lørdag det store sammenskudsgilde Kartoflens Dag med mere end 200 gæster. KKIK havde ikke andel i Kartoflens Dag, men de står til gengæld for det endnu større jubilæumsarrangement i Jethallen den 6/10. Hvor er det dejligt at bo et sted, hvor så mange gør så meget for endnu flere.

Jeg kunne dog godt ønske mig, at vi blev bedre til at koordinere, for at undgå at vi kommer til at snuble over vores egen succes og iver for at byde ind. Det er virkelig synd for de mange frivillige, der gør så stor en indsats for at glæde byens borgere, at de så kommer i direkte konkurrence med andre lige så velmenende frivillige. I torsdags for eksempel havde biblioteket/forsamlingshuset en syng med aften, kirken et foredrag, biografen en premiere og i Frederiks gamle præstegård en sangaften.

Min oplevelse er, at vi har brug for et offentligt kalendersystem hvor alle der vil arrangere noget kan se hvad der i forvejen er planlagt, og selv lægge aktiviteter ind. Det skal være enkelt, let tilgængeligt og gerne også synligt på en skærm placeret centralt i byen, så det også kan promovere arrangementerne. Der findes i forvejen 2 systemer: Det kommunale Pindle, et meget fint system, men det er stort set ukendt, og der bliver ikke kørt kurser i at lægge begivenheder ind. Det andet system er lokalt, men har den ulempe, at man skal betale for at få adgang til at lægge ind. Begge systemer er dog ikke særligt kendte og gode til at promovere og skabe overblik for byens indbyggere.

Vi bliver nødt til at gå sammen om at finde et system, som er gratis for brugerne. Måske kan det hostes af en eller flere af byens butikker. Det kan virke som en vanskelig opgave, men den største udfordring er nok, at ALLE skal udvise den nødvendige disciplin med hensyn til at respektere andres arrangementer og selv være åben og lægge ind. Når vi nu kan så meget, så må vi også kunne løfte denne opgave. De frivillige fortjener det.