Højsæson på pensionatet

Med musik i ørebufferne er Bjarne Østergaard i gang med sin morgen/formiddagsrunde, der indebærer fodring, fylde skåle med vand, rengøring af bokse og hundegårde og tisse/skide ture enten på Bjarne Østergaards egen private stier eller de to store indhegnede arealer, der hører med til pensionatet.

Fuglekvidren høres ikke her denne smukke morgen, men til gengæld en gøen og en hylen, så ørebufferne på Bjarne giver mening, men også et syn af logrende haler på begejstrede små og store hunde.

Hundene ved, hvad der skal ske.

Flere hunde ankommer

Allerede inden klokken er 09 er to familier ankommet med tre hunde og Bjarne Østergaard tager frisk i mod og lader de andre hunde gø og hyle lidt endnu.

- Det er en stor tillidssag at aflevere sin hund, hunde, og derfor er det vigtigt, at hundeejere, hvis de vil via aftale, kan se stedet an først, siger Bjarne Østergaard.

Alt bliver drevet efter gældende regler om hundepensioner og stedet er miljøgodkendt og godkendt af politiet og Fødevareregionen har regelmæssige kontrolbesøg af en dyrlæge.

- Jeg fodrer kun med høj kvalitetsfoder, som dækker hundenes behov for korrekt ernæring.

- Men har hundene/ejerne specielle ønsker, skal de selvfølgelig have lov til at medbringe, hvad de mener, er bedst.

- Dog ikke ingen dyne med fjer/dun eller en sækkestol med kugler, siger Bjarne Østergaard og smiler.

- Hunden og ejerne er selvfølgelig velkommen til at tage et tæppe eller et stykke legetøj med, så den har en kendt ting eller en duft med hjemmefra, for det er med til at skabe tryghed.

Og tryghed er vigtigt.

Viser en hund utryghed, får den lidt ekstra opmærksomhed.

- Her er en schæfer, som var vred i starten, men nu er den rolig, når jeg kommer og vil snakke, siger Bjarne Østergaard.

Ferie, hvad er det?

For Bjarne Østergaard begynder en arbejdsdag klokken 07.

Ikke før for larmen kan genere naboerne, selvom de ikke bor lige rundt om hjørnet.

Formiddagsturen blandt hundene varer indtil cirka klokken 11, hvorefter der er kaffepause.

Efter kaffepausen bliver den store grund vedligeholdt og det administrative ordnet og fra klokken 17 starter runden med hundene igen.

Lidt hurtigere denne gang, for omkring klokken 19 skal der gerne være ro i pensionatet og fyraften for Bjarne.

- Jeg var to uger i Sydafrika i februar, men ellers ingen ferie eller fridage her, siger Bjarne Østergaard og smiler.

På Karup Kennel og Hundepension er der 22 bokse med tilhørende hundegårde i alt.

Bjarne Østergaard byggede hundepensionen på Vestermarksvej i 2015.

