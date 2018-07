Hærvejsbesøgende tælles i Skelhøje

I juli deltager knap 150 i den 46. Hærvejsvandring, en lille uges vandring fra Slesvig til Viborg, arrangeret af Fodslaw.

Vagabond Tours arrangerer vandreture med bagagetransport på Hærvejen. Også her kan de mærke en stor interesse for vandring i det hele taget.

De tre ovenstående aktiviteter vidner om stor interesse for vandring på Hærvejen. Men ud over de traditionsrige events og planlagte ture, er der også mange, som i løbet af året vandrer alene eller i mindre grupper på Hærvejen.

Mange af dem, som vandrer gør det uden kontakt til organisationer og foreninger, så reelt ved vi ikke hvor mange, der rent faktisk går rundt derude.

Derfor er der nu sat en tæller op ved Hærvejsstien ved Skelhøje. Tælleren kan registrere vandrere og cyklister, som går langs stien, og den nylig opstillede tæller kan fremover give os et praj om antallet af personer, som færdes på Hærvejen, fortæller turistchef Charlotte Kastbjerg.

Tælleren er monteret i to pæle direkte ved Hærvejsstien, den aflæses af Bent Poulsen fra Skelhøje, som har påtaget sig jobbet som chefaflæser. Tælleren er venligst udlånt af Destination Hærvejen.

For turismevirksomhederne langs Hærvejen kan et estimeret antal gæster på Hærvejen have stor betydning, og hvis og når virksomheder skal udvikle et koncept, eller søge midler fra fonde og puljer er det rart at kunne give kvalificeret gæt på hvor mange, der bevæger sig på Hærvejen. Vi får også ofte spørgsmålet fra journalister og politikere om hvor mange, der går eller cykler på Hærvejen. Nu får vi chancen for at give et kvalificeret gæt, fortæller turistchefen.

Skelhøje Købmandsgaard har omtrent alle gæster, der bevæger sig på Hærvejen, som kunder. Derfor vil et estimeret tal på, hvor mange og hvornår, de går eller cykler på Hærvejen bidrage til konceptudvikling og planlægning i en socialøkonomisk virksomhed som vores, siger Knud Gaarn-Larsen.