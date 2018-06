Hærvejs mountainbike løb fra Frederiks

AIF er klar til at byde 300 mountainbike cykelryttere velkommen til Frederiks, hvor starten på 40 km. mountainbike hærvejscykelløb starter ved Alhedehallen. Ruten på de 40 km er en del af det store cykelløb DGI Hærvejscykelløb.

De 300 mountainbike ryttere ledes gennem Trehuse skoven og ud i Stendalen, hvor de slår følge med de cyklister, der kommer syd fra, og som har valgt at cykle længere distancer. Fælles mål for alle cyklister er Parade Pladsen i Viborg.

Ruten på de 40 km har længe været udsolgt, fortæller Claus Jensen fra AIF. Alt i alt deltager 5500 ryttere i selve hærvejsløbet på de forskellige ruter.

Stort ønske til Frederiks borgerne

Det kunne være fantastisk hvis byens borgere vil være med til at sætte løbet i gang fra kl. 10 ved Alhede Hallen, opfordrer Claus. Ruten går hen forbi Smeden, ud af Solvænget med kurs mod skoven. På Shelterpladsen i skoven vil der være depot for de cirka 2500 mountaintbike ryttere, som deltager i løbet. De første ryttere forventes at være på pladsen fra kl. 10.30, og der vil være trafik derude indtil sidst på eftermiddagen lørdag. Man kunne derfor også benytte lørdagen til at gå en tur i Stendalen og opleve det liv, der er derude.

Starten fra Alhedehallen foregår over ca. 30 minutter forskudt med 50 personer i hver start gruppe.

Vi håber, at alle vil tage godt imod de gæster/ryttere og chauffører, der den 23. juni gæster Frederiks, slutter Claus på vegne af AIF.