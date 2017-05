Hærværk på Solstrålens legeplads

HÆRVÆRK Gennem den sidste tid har der været gæster, der udøver hærværk på legepladsen tilhørende Børnehaven Solstrålen.

Der er blevet knækket en del træer. Bordet ved bålpladsen er slået i stykker, og børnehavens trebenet holder til at hænge en gryde i, over bål, er omdannet til noget skulpturelt rundt om en af bålhytternes stolper.

- Her i Solstrålen har vi alletiders legeplads. Der er ofte besøg uden for børnehavens åbningstid af folk, som gerne vil hygge sig på legepladsen. Det synes vi er rigtig dejligt. Men i den sidste tid har vi haft gæster, der ikke er så gode ved vores ting på legepladsen. Det er rigtig træls, for det går jo ud over de børn, der er i børnehaven, når vores materiel bliver ødelagt, fortæller institutionsleder Ann Dupont til Ugeavisen.