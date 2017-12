Naboen til Din Frisør i Karup blev vækket af en kraftig lyd omkring klokken 1 natten til tirsdag. Det viste sig at være hærværksmænd, der var på spil. Der var kastet belægningssten igennem både butiksruder og butiksdør ind til frisøren. Tilsyneladende har der ikke været ubudne gæster i forretningen. Politiet håber, at kunne bruge de informationer, de har fra et overvågningskamera. De vil gerne høre fra personer, som kan bidrage til opklaring af sagen.