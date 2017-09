HÃ¥ndvÃ¦rkerfradraget er en hjÃ¦lp til landboerne

Grønt Fra årsskiftet 2016-2017 tog håndværkerfradraget som bekendt en grøn drejning: Ud med fradraget for malerarbejde og det nye køkken, ind med fradrag for energirenoveringer, oversvømmelsessikring og installation af bredbånd.

For folk i byerne kan det måske synes irrelevant, at man med skattefars hjælp kan få bredbånd eller oversvømmelsessikring bor man på tredje sal inde i byen, er oversvømmelse eller mangel på fiber ikke noget, man bruger meget tid på at spekulere over.

Men for folk, som bor på landet, er den grønnere udgave af håndværkerfradraget et stort plus. Man kan eksempelvis få fradrag til ikke bare bredbånd, men også husstandsvindmøller, dræn på ejendommen og energirådgivning. Har man investeret i et gammelt hus på landet, så vil der helt sikkert være god ide i at lade en fagmand undersøge, hvor man bedst kan isolere eller energiforbedre, og fiberinstallationen kan måske realiseres, selv om man ikke bor tæt på byen.

Afmontering af brændeovne er også et punkt, som er nyt, og som vil kunne vinde indpas ved mange landboere, hvor brændeovnen er et fast inventar.