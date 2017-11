Håndbolden bliver sendt videre i Frederiks

Frederiks Der er sket meget, siden Alis startede i håndboldudvalget i 1989, og hun har mange gode minder med i bagagen. Den største udfordring var et arrangement for 150 børn i tre dage med alle former for sport og friluftsliv. For dette arrangement fik jeg i 1999, Den Danske Banks initiativpris, som er en vandrepokal i form af en elefant af træ samt en check på 1500 kr. til Alhedens Idrætsforening, fortætter Alis. Håndboldskolen med Olga Assink fra VHK og landspokalturnering mod VHK i en stuvende fuld Alhedehal står også øverst på listen over mindeværdige oplevelser, som gjorde det værd at sidde i formandsstolen for Alis Damgaard, der tillige i flere omgange har optrådt på trænerbænken for små- og store børnehold. Derudover har jeg fire børn, som alle spiller håndbold. Det, at man hele tiden kan være sammen med sine børn i hallen, er så utrolig dejligt. Kvalitetstid er jo så vigtigt, lige meget hvilken alder børnene har, fortæller Alis.

Alis selv har spillet håndbold i næsten 50 år og er nu aktiv i det nye 60+ idrætstiltag i AIF, hvor der både er gymnastik, gåture, badminton, svømning og spinning og ikke mindst frokost i Cafe Alheden over en god snak.

Alis træder ikke helt ud af foreningslivet. Hun fortsætter i Håndboldudvalget og sidder også stadig i sponsorafdelingen. Foreningsarbejdet vigtigt for hende. Det at være i en idrætsforening er utrolig livsgivende. Det giver et socialt netværk, mange venner og gode oplevelser.

Stort bankende håndboldhjerte

Den nye formand Helle Thøgersen ser den største udfordring som formand i fortsat at gøre håndbolden interessant for børn såvel som voksne, da der i Frederiks er rigtig mange fritidstilbud. Man kommer ikke sovende til gode håndboldoplevelser. Det kræver grundigt og opsøgende forarbejde uden for håndboldbanen og derfor meldte jeg mig i håndboldudvalget. Jeg vil gøre håndbold i AIF synligt i Frederiks og oplandet. Så alle ved, at dette er en mulighed for alle, der har lyst til at spille håndbold. Man skal vide, at der er dygtige og motiverende trænere til at tage i mod såvel øvede som nybegyndere spillere.

Helle selv har spillet i AIF i knap 10 år og var ikke i tvivl, da hun blev spurgt, om hun vil være med til at udvikle og genopbygge ungdomshåndbold i AIF. Mit håndbold hjerte kunne ikke klare at se, hvis håndboldafdelingen måtte lukke på grund af manglende spillere eller opbakning.

Den nye formand har haft foreningslivet tæt på, siden hun som 5 årig startede med håndbold og via forældrene allerede fra barnsben lærte naturligheden i at være frivillig i foreningslivet. Som 16-årig tog Helle træner- og dommeruddannelse og har siden været træner for flere ungdomshold. Ifølge den nye formand handler det om at sprede viden om håndbold og få vist, at det ikke altid er som på tv.

Som et nyt tiltag bliver der igangsat håndboldfitness i AIF. Håndboldfitness er løb, sjov fysisk træning og håndbold på små baner. Det giver deltagerne sved på panden, masser af råstyrke og sjovt boldspil sammen med andre.

Det er tydeligt, at Helle Thøgersen ser frem til arbejdet i håndboldafdelingen. Jeg glæder mig til januar, hvor vi har et hjemmestævne for vores ungdoms hold. De kan være på hjemmebane og derved opleve det fællesskab og liv, der er i en håndboldhal en hel dag. Det bliver godt. Og så glæder jeg mig meget til at se, hvordan Frederiks by tager imod det nye koncept med håndboldfitness.

Helle er utrolig engageret i foreningen, hun har så mange gode ideer, er meget dygtig, og hun er vellidt af os alle. Så hun er den helt rigtige person til denne post, slutter Alis.

AIFs formand Pia Arendt, der i foråret 2017 blev kåret som Årets idrætsleder af Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd, fortæller om Alis og Helle. Alis er en ildsjæl, som med et altid positivt væsen har været en stor og vigtig del af AIF, og hun skal have en STOR tak for hendes dygtige og loyale engagement i håndbold og i foreningen gennem årenes løb! Og velkommen til Helle, som med hendes drive og energi er med til at skabe en ny udvikling i AIF håndbold. Jeg ser frem til og glæder mig til samarbejdet.