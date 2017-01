To gymnasier smelter sammen i 2018

UDDANNELSE I 2018 smelter Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium sammen til Midtbyens Gymnasium - et nyt, topmoderne gymnasium i Viborg Baneby. Det nye gymnasium bliver på i alt 13.000 kvadratmeter og opføres på en grund ved Viborg Station. Gymnasiet skal rumme cirka 1200 studerende og 130 medarbejdere og forventes klar til indflytning og ibrugtagning i fjerde kvartal i 2018. Det betyder med andre ord at for elever, der starter på Viborg Handelsgymnasium eller Viborg Tekniske Gymnasium i 2017, vil det første år foregå på de to nuværende adresser, men når Midtbyens Gymnasium står færdigt i 2018, flytter de to gymnasier derind og eleverne bliver student derfra.

Del af Viborg Baneby

Midtbyens Gymnasium indgår i den nye bydel, Viborg Baneby, Med investeringer på omkring 5 mia. kroner omdannes det tidligere industriområde syd for banegården til en dynamisk og mangfoldig bydel i hjertet af Viborg. Et unikt område med institutioner, erhverv og boliger til op mod 3.500 nye beboere. Banebyen bliver en alsidig, attraktiv og aktiv bydel, som rummer stribevis af muligheder for områdets beboere, kommunens borgere og besøgende. Her i i starten af januar 2017 fortsætter arbejdet med at anlægge Banevejen, og forberedelserne til byggeriet af Banebroen og Midtbyens Gymnasium begynder også snarest.