Grillsæsonen er på trapperne

HUS-HAVE Der er noget særligt over at gå en tur en sommeraften og kunne dufte naboens grill.

Vi burde også grille mere, kan man så tænke for sig selv - uden at få det gjort, for det tager for lang tid, og der går hverdag i den, og vi har ikke kul og gassen er tom. Undskyldninger er der nok af, men det behøver faktisk ikke være så svært at få gode grillvaner.

Her er nogle gode tips:

1. Køb en grill, du er glad for.

Det kan godt være, naboens er et victoriansk lokomotiv af en gullaschkanon, men det behøver du jo ikke gå op i.

2. Vælg en grill, der passer til dit behov.

Hvis grillmad for dig handler mere om at kunne sidde udenfor og nyde en hurtig kotelet eller en pølse, så er det måske ikke nødvendigt med en kuglegrill med termometer. Omvendt er det umuligt at gå ned på udstyr, du kan få alt til en grill!

3. Vær realistisk.

Det tager tid at tænde op i en grill med kul. Fra tændstik til bøf skal der gå mindst en halv time. Passer din madhverdag ikke til det, så er gasgrillen et glimrende alternativ.

4. Brug den til mere

Man behøver ikke kun spise bøffer og pølser hele sommeren. En grill er fremragende til fisk, pizza, grøntsager og sågar gryderetter. At lave mad på en grill er ikke det samme som grillmad.