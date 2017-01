Gregers Laigaard stiller alligevel op igen

POLITIK Gregers Laigaard - kroejer i Grønhøj - har netop bestemt sig til, at han alligevel genopstiller til Viborg Byråd til valget i november. Han havde ellers meldt det modsatte ud:

- Men dels har jeg fået mange henvendelser fra lokale folk, der synes, at jeg skal blive.

- Og dels så er der nogle lokale kræfter, der er i gang med at sætte gang i ting her i lokalområdet. Og det vil jeg gerne følge til dørs ved at sidde i byrådet, siger Gregers Laigaard, da vi møder ham på Grønhøj Kro. Her har han sat avisen og formanden for Venstre i Karup-Frederiks, Lars Kristensen, stævne for at fortælle sin nyhed.

Bedre struktur på hjemmefronten

Det var arbejdet på kroen og det dertil hørende museum samt familielivet, der gjorde, at Gregers i første omgang sagde nej tak til at genopstille:

- Men nu kommer min kone hjem og arbejder på kroen, så det betyder, at vi bedre kan få det til at passe ind, siger Gregers Laigaard.

Forkert hylde

Han blev oprindeligt valgt ind som socialdemokrat i Viborg Byråd. Men han følte sig ikke helt på bølgelængde med partiet der og fandt ud af, at han mere hørte til i Venstre i byrådet:

- Og det var godt, at jeg gjorde det. Det har jeg været utrolig glad for, siger han. Han er ikke uvenner med Socialdemokraterne og smækkede ikke med døren. Det var bare mere naturligt for ham at gå til Venstres gruppe:

- Jeg var jo meget grøn politisk, da jeg kom ind. Jeg havde ikke rigtig fundet min rette hylde, fortæller han.

Tæt på forhandlinger

Der sker mange ting i lokalområdet som gør, at Gregers Laigaard gerne vil fortsætte i byrådet og dermed sidde tættere på beslutningerne:

- Der er kommet en byfornyelses-gruppe i gang i Frederiks. Det var egentlig vores lokale Venstre-forening, der opfordrede til at sætte gang i en sådan. Og jeg er meget glad for, at de tog det til sig. Byen trænger til byfornyelse for at klare sig som en aktiv del af Viborg Kommune. Når man er en del af sådan en stor kommune, så er man nødt til at tage ansvar i de enkelte landsbyer og få ting til at ske. Ingen kommer og gør det for os, siger Gregers Laigaard.

Lars Kristensen er glad for, at Gregers Laigaard stiller op igen:

- Det er vigtigt med lokale kræfter i Viborg Byråd. Og vi er en ret ung bestyrelse her i Karup-Frederiks, og der er ingen af os, der i øjeblikket har tiden til at tage det hverv på os. Så vi glæder os over Gregers beslutning, siger han.

Friplejehjem

Ud over byfornyelse, så er etableringen af Friplejehjemmet i Frederiks en anden del af det, der gør, at der sker udvikling lokalt, fortæller Gregers Laigaard:

- Det bliver en helt ny arbejdsplads med 30 arbejdspladser. Samtidig sørger vi for, at der bliver købt ind lokalt til plejehjemmet. Og det er sådan nogle tiltag, der skal til for at holde landsbyerne kørende.

- Og jeg vil altså stadig stå bag lokalsamfundet og sidde med der, hvor forhandlingerne skal tages - hvis jeg altså bliver genvalgt, siger Gregers Laigaard.

Stå sammen

Han mener også, at det er vigtigt, at landsbyerne arbejder tættere sammen. Netop for at få ting til at ske i lokalområderne. I stedet for, at alt flytter til Viborg.

Han fremhæver Skelhøje som en lokal landsby, hvor man har fået ting til at ske ved at arbejde meget for sagen:

- Det er utrolig flot, det de har gjort der. Og det viser, at har folk viljen, så er der meget, der kan lade sig at gøre, siger Gregers Laigaard.