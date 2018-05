Grease klar til at trykke speederen i bund

At øve hele weekender frem for at øve to eller tre timer på hverdagsaftener har i den grad båret frugt, fortæller en entusiastisk instruktør Mathilde Østergaard. Gode og dårlige oplevelser fra enten arbejde eller studie spøger ikke. Hjernen er frisk oven på en god nats søvn, så skuespillere kan være fuldt koncentrerede om forestillingen sågar mange timer i træk. De optrædende er superdygtige skuespillere, sangere og dansere. Med opsætning af Grease kan man virkelig glæde sig til endnu en seværdig forestilling i Thorning Friluftsspil. Grease har jo alt: De fedeste hits, kanon dansenumre og en romantisk kærlighedshistorie med fuld knald på.

Instruktør, skuespillere og backstagekor finpudser forestillingen både replikkerne og koreografien. Hjælpeinstruktør Kathrine Dahl Pedersen står med notesbog klar til at notere episoder, der kan optimeres med henblik på at fremstå endnu bedre. Samarbejdet mellem de to fungerer perfekt og de supplerer hinanden godt. Kathrine skal for øvrigt op til tre afsluttende eksaminer på sin læreruddannelse, mens der spilles. De mange indhøstede erfaringer fra teatret håber hun, kan bruges i et job på en skole med teaterlinie.

Skuespillerne synes, det er sjovt at være en del af holdet og få professionel sparring, så man kan udvikle sig på det personlige plan. Alle svinger godt sammen. Simon Skellgaard Lyngesen, der spiller Doody n af de barske drenge, fortæller begejstret om det gode sammenhold. Desuden fremhæver han også det unikke i, at Thorning Friluftsspil har valgt den komplette udgave af musicalen med alle de ørehængende sange fra den legendariske film, og at der synges på engelsk.

Grease opføres 7 gange fra d. 2. 10. juni på Friluftsscenen i Thorning under de gamle egetræer Danmarks hyggeligste Friluftsspil. Billetsalget er i gang og priserne er de samme som de tidligere års se nærmere på www.thorning.com.