Grease inviterer til audition

KULTUR Forestillingen er en amatørudgave, men kendte professionelle kapaciteter styrer de kreative områder.

Instruktør Mathilde Østergaard er kendt fra MCH, Herning og som instruktørassistent for Kim Harris. Korlederne Hanna og Aage Christiansen indstuderer kor og solistsange. Hanna og Aage har ligeledes været aktive i MCH og ikke mindst på Ikast Gymnasiums musical-opsætninger. Kapelmester Flemming Berg, lærer på Den Kreative Skole i Silkeborg, har trådt sine barnesko hos Hanna og Aage i musiklivet i Herning. Alle er gengangere fra sidste års opsætning af All Shook Up som var en meget rost forestilling.

Alle deltagere fremfører en replik og synger en sang. Ønsker man en større rolle bør man lære replikken udenad, så man kan agere frit. Dans foregår i hold, hvor man indøver lette dansetrin sammen. Der bliver taget mål og foto til brug for udvælgelsen af det hold, der udtages til Grease. Ind imellem er der plads til hyggesnak med hinanden. Svar gives så snart hele holdet er sat.

Bestyrelsesformand Stefan Mkinen er særdeles tryg ved den kreative ledelse og udtaler:

- Alle, også de, som ikke tidligere har stået på en scene, kan roligt møde op og forsøge at komme med i forestillingen og blive en del af det fantastiske sociale samvær. Der bliver taget hånd om hver enkelt, og de professionelle folk har netop evnen til at få det bedste ud af de evner, hver især har. 60 mødte frem til Thorning Friluftsspils informationsmøde i Thorning Forsamlingshus. Mange var gengangere fra tidligere år, men der var også nye interesserede. Nu bliver det spændende hvor mange, der melder sig til audition den 5. og 11. november.

Friluftsspillet er i øvrigt nomineret til Årets Forening i GoOns Facebook afstemning. Læs mere på støtdelokale.nu du finder Friluftsspillet under top 30.