Grease enorm publikumssucces

Skuespillere, kor og musikere agerede med begejstring og entusiasme i alle syv forestillinger de 6 første i strålende sol og den sidste i strålende regn.

Der har været blændende anmeldelser fra journalister og rosende kommentarer på Facebook; bl.a: Som altid en gennemført forestilling. En fantastisk cast med sangstemmer der giver gåsehud på den gode måde. Dygtige skuespillere over hele linjen. Dejligt bakket op af musikere, som kan der deres kram. Scenografi så finurlig, man næsten ikke opdager sceneskiftene. Bravo bravissimo. Jeg kommer igen.

Vurderet ud fra publikums reaktion under forestillingerne, den stående medklappen under afslutningssangen og på alle de imponerende tilbagemeldinger, som jeg har fået efterstående, kan jeg kun konkludere, at Grease har været en stor succes siger formand for Thorning Friluftsspil Stefan Mkinen.