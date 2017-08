KARUP Derfor var det også en fornøjelse at se, at så mange borgere kiggede forbi, da Din Hørelse i vinter tilbød gratis høretest på Karup Apotek. Nu har du igen mulighed for at få hjælp, vejledning og en gratis høretest.

Det sker mandag d. 28. august.

I dag ved man, at op mod halvdelen af alle mennesker over 50 år har vanskeligt ved at høre, hvad andre siger, hvis der er støj i baggrunden. Hvis du kan genkende det problem, er det en god ide at få testet din hørelse.

Langt de fleste går til optikeren, hvis synet driller. Men når evnen til at høre nedsættes helt eller delvist, forholder det sig desværre ofte anderledes. Derfor går der i gennemsnit syv år fra problemet opstår, og indtil man anskaffer sig et høreapparat. Det er ærgerligt, for når hørelsen begynder at svigte, kan det påvirke dit sociale liv.

- Vores sidste besøg på Karup Apotek viste, at der heldigvis er mange, der vil gøre noget ved deres høreproblem, hvis de får muligheden for det. Det er rigtig positivt, for det betyder utroligt meget at kunne høre, hvad ens venner og familie siger, når man er sammen med dem, siger hørespecialist Rikke Andersen.

Testen forudsætter ikke en forudgående aftale, men man er velkommen til at ringe og bestille en tid, hvis der er et særligt tidspunkt, der passer bedst. Alle er velkomne på Karup Apotek, Herningvej 2.