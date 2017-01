HØRETEST - Derfor var det også en fornøjelse at se, at så mange borgere kiggede forbi, da Din Hørelse tidligere tilbød gratis høretest på Karup Apotek. Nu har du igen mulighed for at få hjælp, vejledning og en gratis høretest på Karup Apotek, mandag den 16. januar. I dag ved man, at op mod halvdelen af alle mennesker over 50 år har vanskeligt ved at høre, hvad andre siger, hvis der er støj i baggrunden. Hvis du kan genkende det problem, er det en god ide at få testet din hørelse. Det kan du nu gøre helt gratis og uforpligtende på kun 10 minutter, fortæller hørespecialist Rikke Andersen fra Din Hørelse i en pressemeddelelse.

Sidste gang Din Hørelse var på besøg på Karup Apotek, var så mange borgere glade for at få testet deres hørelse, at hørespecialisten og apoteket med det samme besluttede at invitere indenfor til endnu en gratis og uforpligtende høretest. Og heldigvis for det. Det er nemlig vigtigt at få testet sin hørelse, og det må gerne ske regelmæssigt, fordi hørelsen er under konstant forandring. Hørelsen er væsentlig for et godt socialt liv. Langt de fleste går til optikeren, hvis synet driller. Men når evnen til at høre nedsættes helt eller delvist, forholder det sig desværre ofte anderledes. Derfor går der i gennemsnit syv år fra problemet opstår, og indtil man anskaffer sig et høreapparat. Det er ærgerligt, for når hørelsen begynder at svigte, kan det påvirke dit sociale liv.

- Vores sidste besøg på Karup Apotek viste, at der heldigvis er mange, der vil gøre noget ved deres høreproblem, hvis de får muligheden for det. Det er rigtig positivt, for det betyder utroligt meget at kunne høre, hvad ens venner og familie siger, når man er sammen med dem, fortsætter Rikke Andersen.

Også apoteker Nis Fink Jepsen glæder sig over en ny dag med høretest til byens borgere.

- På Karup Apotek hjælper vi hver dag borgerne til bedre sundhed og velvære. Mange borgere startede rejsen mod en forbedret livskvalitet sidste gang, vi tilbød høretest, og vi håber, at vi kan hjælpe lige så mange denne gang, udtaler apoteker Nis Fink Jepsen.

Du behøver ikke bestille tid

Testen forudsætter ikke en forudgående aftale, men man er velkommen til at ringe og bestille en tid, hvis der er et særligt tidspunkt, der passer bedst. Alle er velkomne på Karup Apotek.

Hører du, hvad der bliver sagt?

I dag skønner man, at cirka 800.000 danskere har problemer med hørelsen, og at kun halvdelen af dem har et høreapparat. Det betyder samtidig, at mange mennesker oplever, at folk mumler, og at en samtale kræver øjenkontakt. Ligeledes kan man have svært ved at høre i store forsamlinger eller skal bede andre gentage, hvad der bliver sagt. En høretest vil kunne afdække, om man kan hjælpes til en bedre hørelse og nemmere hverdag.

- Din Hørelse er høreklinikker drevet af et fælles mål om at hjælpe mennesker med at leve det liv, de ønsker. Vi er af den overbevisning, at et høretab ikke skal være en begrænsning for det liv, man ønsker at leve. Din Hørelse har 14 klinikker landet over, slutter Rikke Andersen.