Gratis alternativ bryllupsmenu

Danske forbrugere, madindustrien og dagligvarehandelen smider hvert år over 350 ton spiselig mad ud. Danske forbrugere er den største synder. Hver dansker smider ifølge Miljøministeriet årligt mere end 47 kilo mad ud. Det der har store konsekvenser for både tegnebog og miljø.

Tag ikke maden for givet

Bård Nordhagen, nordisk markedschef i Grundig, fortæller, at initiativet Respect Food er iværksat, da selskabet ønsker at tage en aktiv rolle i kampen for at reducere madspild. Vi ønsker nu at komme i kontakt med brudepar i Norge, Sverige, Danmark og Finland, der kunne tænke sig at få serveret reste- eller overskudsmad til sit bryllup. Vi giver selvfølgelig maden. Hvad der serveres er op til kokken, men vi garanterer et rigtig festmåltid lavet af professionelle kokke. Drikkevarer til maden og stemningen må brudeparret dog selv stå for. Vi gør det her for at minde forbrugerne om at ikke tage maden for givet, siger han.

Alle gifteklare par kan ansøge

Eneste kriterie for at ansøge er, at brylluppet skal gennemføres i løbet af efteråret 2018.

Vi ønsker at komme i kontakt med par, der ønsker at sætte fokus på vigtigheden i at reducere madspild. Et par der deler vores bekymring om, at der smides alt for meget mad ud i verden. Det eneste, vi behøver, er en god begrundelse for, at vi skal vælge lige nøjagtig jer, siger Bård Nordhagen.

Respect Food

Grundig er et internationalt varemærke med et stærkt fokus på bæredygtighed. En af deres mærkesager er at reducere madspild. Vores initiativ Respect Food har som mål at inspirere og lære mere om, hvordan du nemt kan bidrage til at reducere madspild i køkkenet ved hjælp af innovative produkter, siger Bård Nordhagen.

Skal i giftes og ønsker at ansøge, kan det gøres på www.restebrylluppet.dk