Grøn stær skal opdages tidligere

Lions Karup er en af de danske Lions klubber, der har været med til at skaffe de 500.000 kr. til årets Lions Pris, der blev uddelt på Lions årsmøde.

Grøn stær er den hyppigste øjensygdom på verdensplan, som ubehandlet medfører blindhed. Grøn stær rammer overvejende ældre personer. Desværre er grøn stær en snigende sygdom, som oftest ikke giver nogen symptomer, før der er udtalt indskrænkning af synsfeltet. Der er derfor mange patienter som opdages alt for sent.

Associeret professor, MD, PhD Miriam Kolko, Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet modtog LionsPris til at finde en metode til at diagnosticere grøn stær tidligt, så behandling kan komme i gang så hurtigt som muligt.

Projektet har til formål at finde ud af, om man kan anvende de såkaldte blodmarkører til opdagelse af grøn stær. Ved at kunne lave en tidlig diagnose, skabes der mulighed for at indsætte tidlig behandling, som kan gøre det muligt at hindre sygdommen i at udvikle sig til et varigt synshandicap.