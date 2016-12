Godt nytår til alle i kommunen

NYTÅR Når nytårsklokkerne ringer, fylder Viborg Kommune 10 år.

Kommunalreformen smedede seks kommuner og et amt sammen til landets næststørste kommune, når vi måler på areal. Og med vores 96.500 er vi stadig den 9. største i landet, målt på befolkningstal.

Jeg vil ønske Viborg Kommune tillykke med den runde fødselsdag og konstatere, at det er en kommune i fuld firspring, der fylder år.

2016 blev året, hvor Viborg Kommune afleverede de nødvendige byggetilladelser til Apple. IT-giganten satte gravemaskiner i jorden ved Foulum, og den 30. september var der invitation til åbent hus. Tusindvis stod i kø for at komme ind og møde Apple-folkene og se, hvad der er af planer på området. Det store datacenter kan ikke blive andet end et erhvervseventyr, der vil trække tydelige spor i hele regionen.

Banebyen er kommunens store udviklingsområde: Det nye plejecenter Banebo skyder op. En aftale mellem Boligselskabet Sct. Jørgen og de private grundejere Bach Gruppen og Gardit sætter allerede fra foråret gang i at bygge mere end 200 nye boliger. Ny vej, ny banebro, nyt gymnasium påbegyndes snart - man på sige, at samarbejdet mellem kommune og private virksomheder bærer frugt! Eneste malurt i bægeret har været problemer med tilgængelighed på den nye perronbro. Men mon ikke vi finder en løsning, som alle parter kan leve med.

Efterspørgslen efter at bo i Viborg by er stor, og Viborg Kommune er i gang med byggemodningen af første etape af Arnbjerg en ny og bæredygtig byde med plads til omkring 700 boliger. De første grunde kom til salg i november 2016 og mange er allerede solgt. Også Bjerringbro by får nye attraktive boliger, når Madsens Hotel ombygges til lejligheder.

Vejene omkring Viborg har været til debat, og jeg vil her bare glæde mig over, at en midtjysk motorvej er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Vigtigst for mig er det, at der bliver asfalt bag ordene, for Viborg Kommune har brug for en bedre infrastruktur, det er alle enige om. En infrastruktur, der kan støtte op om den vækst, kommunen oplever: I 2016 fik vi 700 flere borgere og det er skønt, at flere af dem er de 18-27 årige, der kommer for at uddanne sig.

Viborg Kommune ville ikke været Viborg Kommune uden alle vores dejlige og aktive lokalområder.

Prisen for Årets Lokalområde uddeles hvert år. I år blev det Løvel, der kunne hæve armene med Frederiks og Finderup på en flot delt andenplads. Løvel vandt for den måde, borgerne engagerer og organiserer sig på. I har oprettet lokale fonde, skabt stor bredde i foreningslivet og samarbejder på tværs. Det bliver også spændende at følge betydningen af de nye sundhedssatellitter, som kommer i Bjerringbro, Stoholm, Møldrup og Karup.

Jeg vil slutte med at ønske Viborg Kommune alt det bedste i det nye år og sender en varm tak til alle de ildsjæle, der er med til at bringe liv og vækst i vores store kommune. Tak til dig, der er frivillig ved vores mange events: Snapsting, landskampene, Generation Handball m.m. Tak til dig, der hjælper et barn eller en ung i lektiecafeen eller en af vores ældre på plejecenteret. Tak til dig, der, der tager godt imod den flygtning, der mere eller mindre ufrivilligt blev din nabo.

Uden ordentlighed og interesse for hinanden hænger vores samfund ikke sammen.

Rigtig godt nytår!