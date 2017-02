Godt år for Foreningen Norden i Karup

GENERALFORSAMLING Når foreningen Norden i Karup mandag den 6. marts indbyder til generalforsamling på Dagcenter Frederiks, kan foreningen se tilbage på et godt og konstruktivt år.

- Der er en stabil bestyrelse, hvor der kun er få udskiftninger, og således i år holder Ruth Mikkelsen, der har siddet i bestyrelsen i mange år. Som sædvanlig vil man offentliggøre kommende rejseplaner, og her vil Ana Jensen fortælle om den planlagte rejse i 2018 til Sydgrønland, ligesom jeg vil gøre rede for den kommende Fjord-og fjeldrejse til Norge i august 2017. Her er allerede tilmeldt 20 deltagere, selv om tilmeldingsfristen først er til april, skriver Jann Rasmussen, formanden for Foreningen Norden i en pressemeddelelse og siger videre:

- Er man interesseret, så er det sikkert en god id at få sig tilmeldt nu, da vi har sporet en stor interesse for denne tur, hvor medlemmer får 500 krs afslag i forhold til ordinær pris.

Efter generalforsamlingen vil Erik Madsen vise en billedserie, hvor temaet er årets gang i foreningen. Naturligvis vil hovedparten af billederne stamme fra den succesrige tur til Oslo omkring 17. maj- festlighederne.

Derefter er der som sædvanlig rødvin, ostebord og hygge, hvorefter man vil afholde det traditionelle lotterispil. I år vil der som sædvanlig være rejsepræmier udsat af Fjord-line, Stena-line og Smyril -line, der skænker en rejse til Færøerne for to med bil, dog uden for højsæsonen. Fra Delikatesseaftenen i Grønhøj har man gemt nogle lokalt udsatte præmier, så den aften vil de fleste gå hjem med en ekstra ting fra generalforsamlingen. Man forventer 70-80 medlemmer denne aften.