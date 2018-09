Glædeligt gensyn

Der var en folkevandring med Frederiks Skole lørdag eftermiddag. På hverdagsmorgener er det børn, der sætter kursen mod skolen, men her var det voksne mennesker, og mange var kommet langvejs fra for at deltage i deres skoles 60 års jubilæum.

Normalt fejrer man ikke 60 år som jubilæum, men i dette tilfælde var det en undtagelse. Der var smil og glæde i alle ansigter, så man jublede over at få lov til at være med i så stort et fællesskab.

1225 havde meldt sig til spisning og fest om aftenen i de to Alhedehaller, men endnu flere mødte op på skolen klokken 15.00 lørdag eftermiddag. Her fik man mulighede for at gå rundt på skolen og få en snak med gamle kammerater, og se hvad skolen har udviklet sig til, og snakket og grinet. Kan du huske og Her havde vi klasse blev sagt igen og igen. Nogle havde gamle billeder med, og ellers studerede man klassebillederne på gangen.

Der var ikke mange taler i hallen. Faktisk var der kun næstformanden i festkomiteen Brian Laier, der bød velkommen og kom med en række praktiske oplysninger, og så skoleinspektøren, der bød velkommen. Det betød dog ikke, at der ikke blev snakket. Tvært imod. Stemningen var helt i top fra de første indfandt sig på skolen til de sidste gik hjem hen på natten/ morgenen.

Der var FEST men ingen ballade!