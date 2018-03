Genudsæt finneklippede fisk skriver Carsten Keis Fomsgård fra Karup Å Sammenslutning på Facebook.

DTU Aqua arbejder i øjeblikket på et projekt, der skal give viden om havørredens adfærd i Limfjorden. I den forbindelse forsynes 20 nedgængere fra Karup Å med et akustisk mærke, der skal indsamle oplysninger om havørredens vandring i Limfjorden. Mærket ligger i fiskens bughule, og de mærkede havørreder vil blive fedtfinneklippet.

DTU opfordrer til, at de finneklippede, mærkede nedfaldsørreder genudsættes ved fangst. Hvis det ikke er muligt at genudsætte fisken i live, vil DTU gerne have udleveret det mærke, som ørreden har i bughulen.