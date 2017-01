Generationsskifte i IN Service ApS

ERHVERV Der er gennemført et generations- og ejerskifte i IN Service ApS, da Preben og Lisbeth Juhl sælger deres anparter til sønnen Flemming Juhl.

Virksomheden IN Service er oprindelig stiftet tilbage i 1989 af Preben og Lisbeth Juhl. Op gennem tiderne har virksomheden ændret sig til i dag, at være specialiseret underleverandør inden for bearbejdning af stål og metal. En væsentlig del af virksomheden er i dag udvikling og efterfølgende produktion af nye produkter og specialmaskiner, skriver Lisbeth Juhl i en pressemeddelelse.

Ud over udvikling af nye specialmaskiner, er virksomhedens kompetencer vandskæring, kantbukning, svejsning/sammenføjning, CNC-fræsning og tegning af 3D konstruktioner. Alle løsninger er kundetilpassede løsninger, udført af virksomhedens dygtige og kompetente medarbejdere.

IN Service har i en lang årrække være drevet af Preben og Lisbeth Juhl, hvor Flemming Juhl har været medejer siden 2004, og har dermed aktivt deltaget i ledelsen af selskabet. Siden 2004 har Flemming Juhl været virksomhedens daglige tekniske chef.

Flemming Juhl overtager selskabet fuldt ud, og har en grundigt kendskab til alle af virksomhedens medarbejdere, kunder, produkter og produktionskapacitet.

Preben og Lisbeth Juhl udtaler, at de er stolte og glade over, at sønnen Flemming har overtaget selskabet fuldt ud. Flemming har været med i ledelsen og produktion og produktudvikling, og han er derfor meget kompetent til at klare til de udfordringer der må komme i de kommende år.

Selskabet IN Service er i dag i en rivende udvikling, hvor der i dag arbejdes med udvikling af forskelligartede opgaver. Virksomheden er i øjeblikket i gang med en delvis udflytning fra de oprindelige lokaler på Alskovvej 47 til lokaler på Industrivej 33 i Karup.

Indtil videre fortsætter Preben Juhl som direktør for selskabet.