Generalforsamling må gå om!

GENERALFORSAMLING Mere end 30 af Alhedens Borgerforenings mange medlemmer var mødt op på Dagcenteret i Frederiks, da man havde indkaldt til ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts.

Stemningen var god. Foreningen var vært for øl og sodavand, og dirigenten Valter Jakobsen kunne stille og roligt lede forsamlingen fra punkt til punkt i dagsordenen med beretning, regnskab og vedtægtsændringer, og alt var i skønneste orden og alt blev enstemmigt vedtaget, men da man kom til punktet valg til bestyrelsen, så begyndte problemerne.

Formand Jørgen Maagaard havde gennem længere tid gjort det klart, at han havde gjort sin borgerpligt, og nu ønskede at forlade posten. Også Connie Stentebjerg havde meddelt, at hun ikke ønskede genvalg. Efter nogen tid kom der et enkelt forslag, og da en jo ikke var nok, så suspenderede man generalforsamlingen i ti minutter, så bestyrelsen kunne få sig en snak.

Hverken snakken i bestyrelsen eller snakken blandt deltagerne førte til en afklaring af den fastlåste situation.

Ekstraordinær generalforsamling

Løsningen blev, at den siddende bestyrelse fik til opgave at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling så hurtigt som vel muligt.

Vedtægter

Bestyrelsen havde på forhånd foreslået vedtægtsændringer, men på generalforsamlingen kom man også til at snakke om brugen af Pakhuset, som netop er blevet sat i stand. Nu skal man så have fundet ud af hvad det kan bruges til, og her ønskede man på den ene side at slå dørene op, og invitere alle ind, der har lyst til at samles i huset. På den anden side ønskede man ikke at gøre Pakhuset til en konkurrent til kro og Alhedehallerne, og den del mente man ikke var klart formuleret i vedtægter, så nu vil man gå i tænkeboksen, og lave forslag til vedtægtsændringer, så det kommer til at fremstå helt klart have Pakhuset kan bruges til, og hvad det ikke må bruges til.

Bestyrelsen

Foruden Jørgen Maagaard og Conni Stentebjerg, der altså ønsker at forlade bestyrelsen, så består bestyrelsen af Alice Michaelsen, Marianne Hougaard og Kim Nyrup. De tre sidste fortsætter gerne i bestyrelsen.

Foreningen har en strålende økonomi, og der er en masse mennesker der yder en stor indsats når der skal laves hjemmeside, medlemsblad, gøres rent i Anlægget, gøres klar til arrangementer og meget meget mere, men det kniber altså at finde i alt fem mennesker der vil sidde i en bestyrelse, der kan sørge for at koordinere de mange ting.

Æresmedlem

Efter generalforsamlingen blev Jørgen Maagaard takket for den store indsats han har ydet for foreningen gennem de ni år han har siddet i bestyrelsen. Som tak fik han en vingave, og han blev udnævnt til æresmedlem af Alhedens Borgerforening.