Generalforsamling i Frederiks Handels- og Erhvervsforening

Frederiks Handels- og Erhversforening afholdt i sidste uge generalforsamling på Kongenshus Kro og Hotel. 34 medlemmer mødte op til en effektiv generalforsamling, en lækker buffet og hyggelig og informativ erfaringsudveksling.

Den nuværende formand Lars Krogh, DagliBrugsen, meddelte, at han stillede op til genvalg, men at han ønskede at træde af som formand. Alle, der var på valg, blev genvalgt. Bestyrelsen fortsætter derfor med samme medlemmer. Konstitueringen følger på næste bestyrelsesmøde.

I sin beretning nævnte Lars Krogh Forårsmessen 2017, som var en stor succes, og som Frederiks Handels- og Erhvervsforening har valgt at gentage til april i år denne gang med 48 stande. Lars Krogh nævnte også En søndag på heden, der holdes ved Kongenhus Kro og Hotel i august. Her er der ligeledes mulighed for at stille op med en stadeplads.

Den gode snak imellem bordene udløste en efterspørgsel på et erhvervsnetværk med et antal møder om året, hvor man kunne få kompetente personer ud og tale om aktuelle ting som eksempel blev nævnt person dataforordningen, der er aktuel i øjeblikket.

Frederiks Handels- og Erhvervsforenings næste arrangement er i øvrigt lige på trapperne. Det er fastelavnsfesten, der afholdes i samarbejde med

Frederiks Menighedsråd og FDF.

Lars sluttede sin beretning med at takke sine bestyrelseskollegaer for et fremragende samarbejde. Det har været en fornøjelse. Og jeg synes oprigtig, at vi kan være stolte af det arbejde/aktiviteter vi lavet, som har bidraget meget til lokalsamfundet.