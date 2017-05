Genbrug tager en - lille - pause

HUS-HAVE Op gennem nullerne var vinkøleskabe, plasmaskærme, håndbyggede køkkenknive og designer-toiletbørster en del af must-have-listen i mange danskeres boligindretning. Ind i mellem kammede det lovlig meget over i overflod og dekadence, og som reaktion på det blev genbrugsmoden og retro-bølgen det nye sort.

Trenden for boligindretning i 2017 rammer et sted midt i mellem. Vi holder stadig fast i noget af det mådehold i forbruget og respekt for naturens sparsomme resurser i vores indretning men samtidig er vi ikke for fine til at give den fuld visa-kort på luksus, vi absolut må have.

For i 2017 ligner tendensen således less is more; ikke på den minimalistiske måde, men den kræsne. Vi kan da sagtens slå til, men det skal være det rigtige, før vi gør det. Fripasset til at købe løs, hvis bare det er genbrug, er også sat på pause. Det skal være noget, vi kan bruge til noget eller brænder for, før vi køber det.

Farver og print vil også dominere i indretningen, når vi taler møbeltekstiler. Tæpper, puder, gardiner og sofaer får bragende farver og print med eksempelvis asiatisk inspiration blomster, planter og grafiske mønstre.

Det modige valg den knaldblå sofa, tapetet med de vilde leopardprikker, de tunge stofgardiner eller det græsgrønne tæppe vil også være at finde i trenden for 2017, hvor vi til gengæld vil se mindre til brugen af kobber, jordfarver og det ubehandlede træ.