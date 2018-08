Genbrug med stil åbner i Sdr. Resen

Statshusmandsstedet i Sdr. Resen med de tre tønder land købte Anne Lis og hendes mand i 2016, efter at de havde boet i Foulum, hvor Anne-Lis havde haft værksted og butik siden 2002. Vi er bonderøve, og vi savnede at have noget jord at rode med. Nu har vi lige fået lavet hønsehus og drivhus. Måske der engang både kommer en ko og gris. Det var helt tilfældigt, at det blev på Nørrehedevej, de flyttede ind. Huset var slet ikke renoveret. Vi skulle starte hele forfra med rør, vand, varme og så videre. Det er netop det smukke, solide og oprindelige, som Anne Lis er tiltrukket af. Den gamle stald var det første, som de gik i gang med at renovere nænsomt. Stalden er nu omdannet til et velisoleret værksted. Jeg glæder mig hver eneste dag til at gå herud på værkstedet, fortæller Anne Lis med begejstring i stemmen.

Fra den kommende weekend kommer rummet også til at fungere som butik, der har åbent efter aftale.

Man bliver kreativ, når man skal bruge det, man har

Anne Lis brænder for at bruge de ressourcer, man har. Det er en fornøjelse at ompolstre et gammelt møbel, så det passer ind i tidens indretning. For hende er det en sport at se potentialet i genbrugsbutikkernes varer. Det er ingen kunst at købe nyt. Det udfordrende er at se det smukke i det gamle og få det frem igen. Hun har derfor renoverede gamle møbler og genbrugskunst til salg. Jeg finder emnerne på loppemarkeder og i genbrugsbutikker, men der er også folk, der ringer, fordi de skal flytte og gerne vil af med nogle ting. Så ved de, at møblerne bliver gjort i stand og kommer til deres ret igen.

Inspiration til gør-det-selv folket

Traditionel polstring er noget helt andet at sidde i, mener Anne Lis. Det er da også populært at lære møbelpolstring i dag. Så kan man selv designe, hvordan det skal se ud. Går man med en lille møbelpolstrer i maven, opkøber Anne Lis parti varer til videresalg. Alle er velkomne til at kigge forbi butikken og hente inspiration og materialer af enhver art. Hun stiller gerne sin egen viden til rådighed og erkender da også, at det bedste hun selv ved, er at få en snak med de gamle håndværkere. Dem kan man lære af. Det er spændende.

Det nære er vigtigt

Det kan være svært at flytte til en ny egn, men sådan har det ikke været i dette tilfælde. Anne-Lis og hendes mand fik blomster af naboen og vin samt et års gratis medlemskab fra borgerforeningen, da de flyttede ind. Vi er blevet taget godt imod. Det er de skønneste mennesker, der bor herude, fortæller Anne Lis. De drømmer om at blive selvforsynende. Det er den helt rigtige plet, de er havnet på.

Skulle der mangle noget, så er det timer i døgnet. Jeg har så mange ideer, slutter Anne Lis. Men sådan er det, når man er en kreativ og passioneret ildsjæl.