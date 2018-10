Genbrug gavner på alle planer

Varerne i butikken på Nyrupvej i Frederiks kommer forskellige steder fra. Dels har Kirkens Korshærs frivillige fået lov at hente fra genbrugspladsen i Karup, dels kommer folk selv med ting, eller de ringer og beder Kirkens Korshær hente møbler hos sig. Men nu skal vi altså have ryddet op i butikken, fortæller Laila Merete Danielsen, som sidder i butiksudvalget for butikken i Frederiks. Det gør vi to gange om året. Her i uge 40 og så i ugen op til påske. Det plejer at være et tilløbsstykke.

Genbrug gavner alle

Overskuddet fra Kirkens Korshær bliver i Danmark og gavner hjemløse og andre, der har det svært. Fra 2009 og frem til 2017 er antallet af hjemløse mennesker i Danmark steget fra 4998 til 6635. Behovet for penge er derfor støt stigende.

Butiksdriften i Frederiks er som i de 249 øvrige genbrugsbutikker i landet baseret på frivillig arbejdskraft. I følge Laila, som selv har været aktiv i butikken de seneste tre år, er det at arbejde for Kirkens Korshær en win-win situation: Mange har brug for at komme ud og snakke med andre. Det er primært pensionister og efterlønnere, der arbejder her. Det er simpelthen hyggeligt at komme herhen og gøre en forskel! At det så også er godt for både pengepung og miljø at handle i en genbrugsbutik som Kirkens Korshærs, gør det bare til en supergod fidus.

Alsidigt arbejde

Foruden at hente møbler består opgaverne for de frivillige i at prissætte tingene og få dem til at fremstå pæne. I Frederiks har vi ikke mulighed for at vaske tøjet. Det vil vi gerne, at folk har gjort, inden de afleverer det til genbrug, siger Laila. Der kommer rigeligt tøj ind, så opgaven her består også i at sortere og vurdere, hvad der er salgbart i Danmark. Resten af det pæne, brugte tøj sendes til genbrugsbutikker i Polen.

Flere frivillige er velkomne

Laila afslutter historien om Kirkens Korshær og butikken i Frederiks med et ønske om et par ekstra hænder. Vi kan godt bruge et par stykker mere. Det ville være dejligt, hvis man vil henvende sig i butikken og tilbyde hjælp en fast eftermiddag for eksempel.

Der er i øvrigt snart julefrokost for de frivillige - og sommerfest, når den tid kommer. Det er godt for fællesskabet.