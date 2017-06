Gemmer Karup på en ny Wozniacki?

TENNIS Drømmer man om at gøre Danmarks tennis-darling Caroline Wozniacki kunsten efter, så er der igen mulighed for at svinge ketsjeren ved Jethallen i Karup.

Tennisbanerne kan lejes alle hverdage fra tidlig morgen til først på aftenen - dog ikke om onsdagen, hvor banerne er reserveret til træningen for alle unge mellem syv og fjorten år.

Banerne lejes på timebasis som pay and play og der betales inden spillet går igang.

Ungdomstræningen starter den 21. juni og er for alle, der har lyst til at prøve kræfter med sporten. Den første time er ganske gratis og har man ikke en ketsjer - så er det heldigvis heller ingen hindring.

Det er muligt at låne sig frem samtidig med, at man kan modtage undervisning og lære spillets regler og grundslag helt fra bunden.