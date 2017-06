Gasflasker stjålet

TYVERI Onsdag den 17. maj kl. 03.28 blev der stjålet mellem 10 og 20 nye plomberet Kosan/BP letvægtsgasflasker fra Dagli'Brugsen i Frederiks. Det viser brugsens videoovervågning.

Flaskerne er stjålet fra et aflåst, sikkerhedsgodkendt udendørs gas-bur, der stod på forretningens parkeringsplads.

- For at komme ind i buret har man brugt en vinkelsliber til at få lågen til buret af. Det er træls, at man ikke kan have sine ting i fred, så, hvis folk får tilbudt billige, ubrugte letvægtsgasflasker, så bør man tænke over, om sælgeren er kommet uærligt til dem, fortæller uddeler Lars Krog til Uge-Avisen.

Flaskerne uden indhold koster 5-600 kr. stykket og indholdet 200 kr.

Dagli'Brugsen har nu flyttet gasflaskernes opbevaringssted, så de nu står bag gitter med alarm og en bedre overvågning.