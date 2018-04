Gang i rickshaw cyklen i Karup

Elin Kronbog, Trivselspilot og cykel rickshawchauffør, fortæller at de i cykel rickshaw gruppen nu har haft fornøjelsen af at køre med to meget tilfredse passagerer. Den ene havde ikke selv cyklet de sidste 10 år, så de cyklede ad cykelstien mod Frederiks og vendte om ved ledvogterhuset.

Den anden passager har boet i Kølvrå og kender slet ikke Karup, så det blev til en cykeltur rundt i Karups gader.

Vinden var kold, men begge passagerer - og chaufførerne kunne sagtens holde varmen. De nød turen rigtig meget, og det gjorde cykelførerne også!