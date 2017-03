Gør din bil klar til foråret

BILER De danske biler er vinteren igennem blevet udsat for både sne, pløre og salt. Derfor er forårets komme en god anledning til at få gennemgået og klargjort bilen og eventuelt få udbedret de småskader, der kan være kommet til hen over vinteren.

Søren Beierholm, der er centralværkstedsleder i Falck, har en række gode råd til dig, der gerne vil have din bil gjort klar til foråret.

- Det er altid en god id at starte med en generel rengøring af ydersiden af bilen. Vinteren har været relativt mild, men der har været perioder med saltning af vejene. Derfor er det vigtigt at få vasket salt og grus af - både i hjulkasserne og på undervognen, siger Søren Beierholm i en pressemeddelelse, der er udsendt af Ritzauspressetjeneste.

Han fremhæver dækkene som et andet vigtigt element i gennemgangen af din bil.

- Har man vinterdæk på bilen, så skal de skiftes ud med sommerdæk, når der ikke længere er nattefrost, siger Søren Beierholm.

Når du arbejder med dækkene, bør du samtidig få tjekket mønsterdybden.

- Loven foreskriver en mønsterdybde på mindst 1,6 millimeter, men Falck anbefaler minimum tre millimeter af sikkerhedsmæssige årsager, forklarer værkstedslederen.

Falcks råd til at gøre bilen forårsklar:

Tjek dine dæk

Hvis din bil har vinterdæk på, skal du udskifte dem med sommerdæk, når nattefrosten slipper sit sidste tag. Vinterdækkene skal gøres rene og lægges til side. Det er vigtigt, at de ligger ned for at undgå at belaste et enkelt punkt på dækket. Det er samtidig en god id at få tjekket dæktrykket på dine sommerdæk Falck tilbyder en simpel guide til, hvordan du selv gør det her.

Grundig udluftning

Sørg for at få åbnet for døre og vinduer og tag sure og våde måtter ud. En ordentlig udluftning er godt for indeklimaet i bilen, og en tør kabine dugger ikke så nemt. Benyt samtidig lejligheden til at få gjort rent på indersiden af vinduerne og i kabinen.

Vask bilen

Den udvendige side af bilen skal vaskes grundigt, især skærmkanter og dørfalser. På den måde får du også fjernet det salt og grus, der kan have sat sig fast i løbet af vinteren.

Små lakskader

Små lakskader skal udbedres med det samme, så rust ikke breder sig. Du skal kigge lakken efter ved pladeombukninger - især fronten har været udsat for en masse små stenslag i vinterens løb. Anskaf en lille pensel og lidt original maling, som kan fås hos forhandlere og i bilistbutikker. Du forsegler skaden ved at bruge reparationslak. Hvis bundlaget er slået af, så du kan se den rå plade, skal du først bruge lidt bundmaling. På den måde undgår du, at lakken senere bobler op.

Polering af hele bilen

Når de små lakskader er blevet udbedret, er det en god id at give hele bilen en polering. Det tager tid, men sætter du en dag af til det, så vil din bil stå ekstra flot i foråret og sommerens forhåbentlig mange solskinsdage. Husk at vaske bilen grundigt, inden du går i gang med poleringen.