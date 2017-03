Gårdbutikken flytter også til byen

LANDBRUG Det er meget brugt sydpå, eksempelvis i Spanien, Frankrig og Italien, at småproducenter af eksempelvis oste, kød, grøntsager og lignende samler sig i kooperativer, hvor man er fælles om at transportere produkterne og sælger varerne fra en fælles butik eller markedsstand.

Tendensen er også ved at skyde op flere steder herhjemme, hvor gårdbutikkerne kommer til byen. I flere byer er der i dag gårdbutikker på gågaden eller andre centrale handelsstrøg, hvor et butikslokale er blevet forvandlet til en gang stalddørssalg.

Baggrunden for den nye tendens er flerfold. Dels er der fra de danske gårdbutikker et behov for at komme ind til byen og kunderne, og dels er der for kunderne et tidsaspekt i at skulle undgå at skulle til fire fem gårdbutikker som ofte har sparsomt udvalg for at handle ind.

Endelig er der en trend og tendens i tiden, som de fælles butikker rammer ret rent: Vi ønsker nærhed til vores produkt, og ved at man som forbruger handler direkte med landmanden selv eller i hvert fald en, der kender ham! i gårdbutikken i byen, så kan man nemmere høre mere om varen og måske endda være med til at præge udviklingen af nye produkter.

Tendensen har i øvrigt også medført, at flere supermarkedskæder nu har indrettet lokale afdelinger, hvor man kan få lokale produkter fra lige netop det område, man befinder sig i.