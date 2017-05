Fuld fart over heden!

AKTIVITETSDAG Det var med store smil og godt humør, at børnene tog imod de flotte biler, der søndag den 21. maj indtog heden til aktivitetsdagen for kræftramte børn fra Foreningen Cancerramte Børn.

Denne dag afholdt Helicopter Wing Karup en aktivitetsdag for kræftramte børn for 5. år i træk. Aktivitetsdagen startede med en velkomsttale, hvor der blev budt velkommen til alle de fremmødte. Dagen var til ære for de kræftramte børn og deres familier.

Aktivitetsdagen bød på bl.a. kørsel i sportsvogne som f.eks. Ferrari, Lamborghini og Porsche. Børnene fik også muligheden for at få en flyvetur i en af Helicopter Wings EH-101-helikoptere sammen med deres familier. Brandstationen på Flyvestation Karup tilbød også køreture i brandbilerne. Også Politiet var mødt op med et par patruljevogne for at give familierne en køretur.

ISS hjalp med at grille pølser og korteletter til frokost til de fremmødte, der efter kørerturene, var blevet sultne. Til slut på dagen kom Hjemme Is med is til familierne.

Dagen var ikke blevet til noget, hvis de mange ansatte på Flyvestation Karup ikke havde takket ja til en dag i den gode sags tjeneste.

