Frivillige har bygget tribune på Kølvrå Stadion

De frivillige blev godt trakteret i klubhuset, efter Søren Andersen havde holdt tale for gæsterne. Han roste de frivillige for deres ivrighed og store hjælpsomhed. Det havde indimellem været hårdt arbejde, og der var arbejdet både i sne og slud, men jargonen havde været sjov og meningerne mange om, hvordan arbejdet skulle gribes an. Det sidste blev sagt med et glimt i øjet.

Projektet startede sidste sommer med tegninger over tribunen og godkendelse hos kommunen. I starten af november startede det fysiske arbejde. Det gamle hus, mellem de to fodboldbaner, blev revet ned, så der kunne blive plads til den nye tribune. Siden da er det gået slag i slag, indtil den stod færdig og klar til brug midt i marts.

Tribunen består af to tilskuerområder, som er adskilt af et kioskrum. Kioskrummet har mulighed for betjening til begge sider af tribunehuset, og der er mulighed for at tænde den store grill foran kiosken. Huset indeholder også dommerlokale, depotrum og spillerrum.

- Selve tribunen er for hjemmeholdets tilskuere, og spillerummet er til hjemmeholdet, så de kan holde en 1. halvleg i ro. Hele projektet har kostet 80.000 kr. Havde vi skulle betale for lønninger, så var det løbet op i cirka 220.000 kr. ekstra, og så var projektet aldrig blevet gennemført. Vi håber nu, at depotrummet kan laves om til toiletter. Det vil vi søge kommunen om økonomisk hjælp til, fortæller Søren Andersen, som er stolt over, at tribunen blev som planlagt.

Brugbare byggematerialer fra det nedrevne hus er gemt. Planen er, at det skal anvendes til en overdækket afdeling til modstanderne og deres tilskuere.

Officiel indvielse

I lørdags var så den officielle indvielse af tribunen. Dagen startede festligt. Klubbens mange sponsorer og alle de frivillige var inviteret på stadion og klubbens formand, Charlotte Westphal, rettede inden kampen en stor tak til alle, som har bidraget til at denne drøm kunne blive en realitet. En særlig tak var der til Hans Pedersen, der oprindeligt fik ideen til dette arbejde, og som har været med hele vejen igennem projektet. Der var også en personlig tak til Søren Andersen, der har koordineret arbejdet på byggepladsen.

Inden kampen gik i gang, klippede Hans Pedersen den røde snor, der markerede indvielsen af tribunen. Herefter udløstes konfettikanonerne, og guldstøv dækkede for en stund græstæppet foran tribunearealet.

Også fangruppen, der i dagens anledning var mødt særlig talstærkt frem, var med til at fejre dagen med fyrværkeri, inden dommeren kunne fløjte selve kampen i gang.

- Det blev til en knebent 1-0 nederlag for KK07s serie 2 spillere i årets første turneringskamp. Dagens modstander fra VFF var i stærk opstilling, og det blev tidligt i kampen tydeligt, at det var en vanskelig opgave KK07 stod overfor, fortæller Morten Vindberg og fortsætter:

- Der blev fra kampens start kæmpet godt. Som kampen skred frem, fik VFFerne et lille spillemæssigt overtag, mens hjemmeholdet mest forsøgte sig med lange bolde frem mod angriberne. Dette lykkedes i mange tilfælde ganske godt, for selv om kampen generelt var chancefattig, tilfaldt de fleste og største muligheder hjemmeholdet. Det spillemæssige billede fortsatte i anden halvleg, og man begyndte så småt at indstille sig på uafgjort 0-0. Fem minutter før tid opstod der imidlertid en tilfældig chance i KK07s forsvar; denne mulighed udnyttede gæsterne køligt og scorede kampens enlige mål.

Det lykkedes, trods god vilje, ikke hjemmeholdet at komme til den chance, der kunne have sikret det ene point, og man måtte lidt slukøret gå fra banen med et knebent nederlag.

Det talstærke publikum, mellem 200-250 mennesker, fik således en festlig start på sæson 2017, og selv om de lyseblå spillere ikke kom på tavlen i premieren, fik holdet vist fine takter, der lover godt for resten af foråret.