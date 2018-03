FrivilligBørs i Karup åbner muligheder

Onsdag den 18. april inviteres alle frivillige foreninger, lokale organisationer og virksomheder i Karup til Sundhedshuset i Karup. Det er De Frivilliges Hus i Viborg, der står som arrangør af dette netværks-arrangement under mottoet Netværk gør stærk.

Målet er at samle personer i Karup og Omegn, og danne nye netværk og relationer på kryds og tværs af forskellige grupper.

Frivilligbørs bringer ressourser sammen

I Viborg Kommune har De Frivilliges Hus afholdt Frivilligbørs i Bjerringbro og Viborg i 2017 med stor succes. Tidligere deltagere fortæller om, hvad de har fået ud af at være en del af Frivilligbørs:

Det fede ved Børsen er, at vi møder dem, vi gerne vil have kontakt til og bliver konkrete med det samme.. Jeg vidste ikke helt, hvad en Frivilligbørs var, men jeg fik virkelig fat på nogle fantastiske folk Endelig fik jeg mulighed for at handle på min id (Deltagere ved Frivilligbørs i 2017).

Frivilligbørs er et koncept, der udover i Viborg Kommune også har været afholdt nationalt og internationalt og erfaringerne viser, at der kan være mange udfald på at deltage i en Frivilligbørs alt lige fra nye tilbud i lokalsamfundet, fælles julemarked, en varevogn der stilles til rådighed for andre eller nye partnerskaber til projekter. Frivilligbørs skaber stærke netværk til glæde og gavn for lokalområdet og på tværs af forskellige grupper, så som frivillige, virksomheder, offentlige institutioner og foreninger.

Hvordan foregår Frivilligbørs?

De Frivilliges Hus i Viborg guider deltagerne på Frivilligbørs i Karup igennem de to timer, som arrangementet varer, ved at tilbyde løbende sparring, godt værtskab, let forplejning. De Frivilliges Hus står efter arrangementet for at sende kontaktblanketter til deltagerne.

Har du lyst til at deltage, skal du tilmelde dig hos Mikkel Smed i De Frivilliges Hus senest den 2. april.