Frivillig spisegruppe - et tilbud til ældre i lokalområdet

Gruppen har eksisteret siden april 2016 og er vokset fra 5 til 20-22 deltagere fortæller Merete Wrtz, Trivselspilot. Hun skynder sig at tilføje, at trods successen er der plads til flere i den populære spisegruppe! Maden bliver som udgangspunkt leveret af Madservice Viborg. Man betaler hver især for sit måltid.

Fællesskab og appetit

Fællesskabet og det gode måltid er nøgleordene for tilbudet om en spisegruppe. Formålet er, at man får selskab til et måltid mad en gang om ugen. Det kan være rart at spise sammen med andre, og det kan betyde, at man spiser mere og mere og måske får lyst til at prøve nye retter. At spise mere kan give overskud og mere energi i hverdagen.

Vil du med?

Kunne du tænke dig at deltage i spisegruppen kan du henvende dig til personalet fra hjemmeplejen eller til frivillighedskoordinatoren. Den lokale hjemmepleje har telefon 87876413 og frivillighedskoordinatoren har telefon 23646278.

De frivillige spisevenner har iøvrigt tavshedspligt. De har gennemgået et kort forløb om frivilligt socialt arbejde og om det gode måltid.