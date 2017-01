Frivillig spisegruppe for ældre - nu også i Frederiks

SPISEGRUPPE Centerrådet ved Dagcentret i Frederiks vil prøve at få gang i spisegrupper for ældre, som kunne tænke sig at spise i hyggeligt selskab med andre i stedet for alene i hjemmet. Det kan være en god hjælp for ældre, som er småtspisende og har nedsat appetit, hvor det hyggelige samvær om et godt måltid kan give bedre appetit, og lignende arrangementer er blevet en succes flere steder i kommunen.

Der er samlet en gruppe frivillige, som foreløbig tæller seks personer, og som af en professionel vil blive instrueret i tilberedning af maden. Til hvert arrangement vil to af disse frivillige så fungere som værter til spisningen og vil naturligvis også selv spise med. Det er slet ikke fordi, de skal være tjenere for de spisende, men mere for at sørge for at tilrettelægge og koordinere. Alle må selvfølgelig være hjælpsomme med borddækning og andet.

Maden leveres af Madservice Viborg til Dagcentret i Frederiks, hvor det så færdiglaves og anrettes af de frivillige. Centerrådets medlemmer har været på besøg hos Madcenter Viborg og har også smagt på maden, og der var stor enighed om, at det var velsmagende og nærende. Når det så bliver præsenteret med dug på bordet og i godt selskab, så vil det være som på en bedre restaurant.

Arne Christensen, formand for Centerrådet, fortæller i en pressemeddelelse, at man er meget usikker på, hvordan dette tilbud vil blive modtaget blandt byens ældre. Vi har lavet en folder, som fordeles vidt og bredt, for tilbuddet gælder alle ældre, og vi håber på i hvert fald et par håndfulde i første omgang, og gerne flere, siger han. Hvis det falder i god jord, vil det blive et tilbagevendende arrangement med 2 eller 4 ugers mellemrum

Første spisearrangement bliver afholdt på Dagcentret den 9. februar og tilmeldingsliste er ophængt på dagcentret med sidste frist den 23. januar.