Fremgang for floorball i Karup

FLOORBALL Den forgangne sæson bød på fremgang på mange fronter for Karup-Kølvrå IK Floorball. Der var fremgang i antallet af medlemmer, nye trænere blev uddannet, der var super opbakning omkring KidzLiga stævnerne i Jethallen, der var deltagelse i Landsstævnet sammen med 1500 andre floorballentusiaster og slutteligt et Jyskmesterskab til klubbens U13 Flex.

Inden sæsonstart lavede klubben en aftale med fire af de unge pigespillere, om at de skulle overtage trænerhvervet for klubbens yngste spillere. De fire piger blev sendt på Dansk Floorball Unions træner-kursus og hjem derfra kom floorballtrænerne Anne Kopp Jensen, Ida Daugaard Hjorth, Julie Rasmussen og Josefine Kjelgaard.

Nye spillere

Det gik rigtigt godt i starten med at træne klubbens U7/U9 sammen på en og samme tid, men efter Skolerne Floorball dag i november ændrede det sig. Skolernes Floorball dag var en kæmpe succes, hvor mere end 150 børn fra Karup Skole var nede i Jethallen for at prøve floorball. Der kom nye medlemmer til, ikke kun 2-3 stykker men rigtigt mange. Derfor bestemte pigerne, at de delte børnene op i to grupper for at træne dem separat. Derfor har klubben og pigerne i samråd besluttet at fra næste sæson deles de i to hold et U7-11 drenge hold og et U7-11 pige hold.

Det er en tradition for Karup Comets at deltage i landsstævnet - og de ældste af klubbens børn deltog for sjette gang. I år deltog klubben med et U9-pige hold med Dan Knudsen og Jeanne Fallesen i spidsen, et U11-drenge hold med Kenneth Nedergaard som holdleder og et U13 hold med Arild Halskov og Mathias Halskov som trænere. De yngste hold fik kamp til stregen, men ingen sure miner, der blev skabt nye venskaber på kryds og tværs af hold og klubber. For U13 gik det bedre, da de i deres indledende pulje vandt 3 kampe og endda uden af Lukas Brødsgaard i målet blev passeret. I kvartfinalen mødte de Benløse, som besejrede Karup med 2-1 i en meget tæt kamp.

Næste sæson

Formand Tom Jepsen fortæller om det videre arbejde:

- Vi arbejder med flere muligheder for næste sæson. Vi kommer til at have følgende hold: U7-11 pigehold, U7-U11 drengehold, U13 mix, Seniorherrer og Seniordamer. Seniordamer er et nystartet hold som henvender sig til kvinder i alle aldre, og holdet er kommet på plads, idet mange af mødrene til de yngste hold, syntes det kunne være sjovt at spille floorball og KKIK stiller så med træner, udstyr og hal-tid. Vi drøfter i øjeblikket muligheden for et klubsamarbejde med en af vores naboklubber omkring et fælles U17 hold fra næste sæson, siger Tom Jepsen.