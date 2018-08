Frederiks Kro er solgt

Så hurtigt kan det gå. Søren Peder Gaarsdal kan pludselig kalde sig tidligere kroejer.

Ugeavisen har en snak med Søren Peder dagen efter, at han har afleveret nøglerne. På spørgsmålet om, hvordan han har det, må den nu tidligere kroejer svare lidt famlende: Jeg skal lige over det.

Frederiks Kro har været i Søren Peders varetægt siden 1984, så det er et langt kapitel i livet, der lige pludselig er lukket ned.

Kroen har været sat til salg siden 1. december 2017, og der har da været en del potentielle kunder forbi, fortæller Søren Peder, men nu var det altså alvor. Det er gået så hurtigt, at Søren Peder knap ved, hvilket ben han skal stå på.

Prøvede at sælge kroen tilbage i 2015

Søren Peder og hans kone, Hanne Gaarsdal, har før prøvet at komme af med kroen. Det var i 2015, hvor Søren Peder i foråret forpagtede den ud til en mand, der efter planen skulle have købt kroen senere.

Forpagteren opgav dog hurtigt projektet, og ægteparret Gaarsdal måtte droppe planen om efterløn og i stedet tage sig af kroen igen.

Efterløn med fruen

Nu er det til gengæld sikkert og vist. Pengene gik ind på kontoen i tirsdags, fortæller Søren Peder. Så jeg er gået på efterløn fra nu. Fru Hanne gik på efterløn for to år siden. Hun har vænnet sig til det liv. Nu må hun så over natten vænne sig til en hjemmegående husbond.

Værelses udlejning fra lørdag

Det er Per Schack fra Odense, der har købt Frederiks Kro. Adspurgt vælger han at kalde sig Fynsk Ejendomsudvikler. Han fortæller med klar fynsk dialekt, at han efterhånden ejer en del store land- og festejendomme, som han har renoveret igennem tiden. Frederiks Kro er hans første køb i Jylland. Vi arbejder lige nu i Viborg området med forskellige opgaver og mangler hele tiden hotelværelser, forklarer han. Derfor arbejder firmaet lige nu benhårdt på at få ni af kroens 15 værelser klar til udlejning allerede fra lørdag i selvsamme uge, som Per overtog kroen onsdag. Jeg har folk i gang, så jeg kan få værelserne ud over rampen så hurtigt, som muligt.