Fra konstabel til kaffegrossist med vokseværk

OVERTAGELSE Det siges at lediggang er roden til alt ondt, men det kan altså også være kimen til noget stort.

I 1975 kom Tom Petersen, som nyuddannet konstabel til Flyvestation Karup. Her havde han vagter flere dage i træk, men det betød også mange fridage ind imellem.

- Det var en rigtig god tid, men det fik mig til at fundere over, om jeg kunne finde noget at lave på fridagene, og en dag sad jeg sammen med en god ven og læste, at der var en fiskebil til salg, og vi blev enige om at give et bud, og pludselig stod vi som ejere af en fiskebil, griner Tom Pedersen, og fortæller om sin tid som fritids fiskehandler.

Ost

Der gik nu ikke så længe, før han fandt ud af at fisk var en let fordærvelig vare, og at ost, måske var en bedre vare at sælge.

- Det er jo en af de få ting, der bliver mere værd, jo ældre den bliver, fortæller Tom med et stort smil.

- Den gang, det var midt i 80-erne, da var der flere mejerier, hvor man kunne købe ost, og mejeristerne var vilde med at fortælle om deres produkter, og på den måde fik vi oparbejdet en stor viden på området, fortæller Tom.

Kaffe

Salget gik bedre og bedre, og selv om Toms kompagnon, havde trukket sig, så fortsatte Tom med hjælp fra sin kone Ann.

- Jeg er hende stor tak skyldig, for når jeg kom træt hjem fra en markedsdag, så stillede hun op og skurede vognen, og det er også hende, der gennem alle årene har klarer regnskaberne, fortæller Tom Petersen.

Ved et tilfælde reagerede Tom på en annonce, da Cafax søgte en forhandler.

- Der var 100 ansøgere, og de skulle bruge tre, og jeg var en af de heldige, og så skiftede jeg fra ost til at sælge kaffe, fortæller Tom, der efter et års orlov fra flyvevåbenet, helt kvittede det sikre job, og i 1988 flyttede han lageret fra Karup til den gamle brugs i Grønhøj, hvor han har været siden.

Brød med Cafax

- Som tiden gik, opstod der forskelligt syn på hvordan man skulle drive en virksomhed, og det betød, at jeg i 2007 opsagde min kontrakt med Cafax, og startede CoffeeZone. Jeg fik en flyvende start, for ud af omkring 1000 kunder, var der kun tre der fortsatte hos Cafax, fortæller Tom, der mener at et af kodeordene i handel er ordentlighed.

- Man skal behandle kunderne ordentligt, og man skal have en ordentlig kvalitet, siger 62-årige Tom Petersen.

Hvorfor sælge?

Tom kunne sagtens have fortsat virksomheden, der har udviklet sig til et familieforetagende med en datter og svigersøn i firmaet.

- Ja, det kunne jeg, men ingen i familien ønskede at overtage og nu kom der et firma og tilbød mig en pose penge for firmaet, som de har planer om at videreføre, og det er jo ikke sikkert, at jeg får sådan et tilbud igen om nogle år, siger Tom, mans han sidder og stopper sin pibe, mens han sidder bag det store skrivebord i sin Chester Field stol.

Fortsætter

Det er meningen at Tom Pedersen skal fortsætte som konsulent for Eden fra 1. juli til 31. december i år, og det er så lidt usikkert, hvem der kommer til at indtage direktørstolen. To ting er sikkert, det bliver ikke Tom, for han vil have mere tid til familien, gamle biler og golf, og det bliver ikke i hans stol, for den tager han med!